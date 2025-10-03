Maksims Galkins Jūrmalā "Laima Rendezvous" festivālā.
Krievijā "izdzēš" Maksimu Galkinu: kas draud māksliniekam
Krievijas Federālajā intelektuālā īpašuma, patentu un preču zīmju dienestā ir iesniegts lūgums par preču zīmes "Maksims Galkins" tiesiskās aizsardzības izbeigšanu. Ja iestāde apmierinās šo lūgumu, mākslinieks zaudēs iespēju vienpersoniski izmantot savu vārdu komerciālos nolūkos.
Kā ziņo RT, tas rada iespēju, ka "jebkura trešā persona tehniski varēs reģistrēt šo zīmi uz sava vārda un aizliegt iepriekšējam īpašniekam to izmantot Krievijas teritorijā".
Saskaņā ar Vienoto valsts juridisko personu reģistru Maksima Galkina individuālā komersanta (IK) reģistrācija tika anulēta 2023. gada 18. janvārī.
"Pirmās patentu kompānijas" vadītājs un iniciatīvas iesniedzējs Rospatentā Anatolijs Aronovs komentēja: "Kam gan vajadzīga šī preču zīme, ja to tāpat vairs nav kam izmantot? Nākas šādi attīrīt lauku, lai nekas netraucētu."