"Kustības "Krievijas veterāni" vadītājs Ildars Rezjapovs paziņoja, ka primadonnas asinsķermenīšiem nav normālas dzīves - viņi ir spiesti pastāvīgi pielāgoties jaunajiem apstākļiem karstajās un ne visai valstīs, paciest regulāru baseina tīrīšanu un ciest no bildīšu dzēšanas no telefona. Tāpēc aktīvisti lūdz gadījumā, ja zvaigžņu pāris ierodas Krievijā, šķirt atvases no mammas un tēta un pārcelt uz krievu skolu dzimtajā tēvzemē," informēja "Telegram" kanāls "Mash".