Priscilla Preslija apgalvo, ka Elviss Preslijs zaudējis par viņu seksuālu interesi pēc meitas piedzimšanas
Priscilla Preslija atklāj, ka viņas vīrs rokenrola karalis Elviss Preslijs pēc meitas piedzimšanas zaudējis par viņu interesi intīmajā dzīvē un licis “uzticēties un ignorēt baumas” par viņa dēkām ar citām sievietēm.
Pāris sagaidīja savu vienīgo bērnu 1968. gadā – deviņus mēnešus pēc Lasvegasā noslēgtajām laulībām. Priscilla vēlāk atzina, ka viņa palikusi stāvoklī jau kāzu naktī.
Šobrīd 80 gadus vecā aktrise atklāj, ka intīmā dzīve ar rokenrola karali pēc dzemdībām strauji pasliktinājusies, un tas kļuvis par iemeslu dziedātāja neskaitāmajiem sānsoļiem. Savā jaunajā grāmatā “Softly, as I Leave You: Life After Elvis (“Klusām, kad aizeju: Dzīve pēc Elvisa”) viņa raksta: “Elvis zaudēja interesi par mani seksuāli, līdzko piedzima Liza… viņš nejuta vajadzību man neko paskaidrot par savām attiecībām ar citām sievietēm. Man bija jātic viņam un jāignorē viss, ko varētu dzirdēt.”
Preslijs bija 24 gadus vecs un jau pasaules mēroga superzvaigzne, kad viņš iepazinās ar savu nākamo sievu, kurai tolaik bija vien 14 gadi. Tas notika kādā ballītē Rietumvācijā, kur viņš dienēja ASV armijā. Pēc Elvisa atgriešanās Savienotajās Valstīs pāris turpināja satikties, un Priscilla vienmēr uzsvērusi, ka līdz laulībai saglabājusi nevainību. Viņi apprecējās dažas nedēļas pirms viņas 22. dzimšanas dienas.
Savā jaunajā grāmatā, kas sarakstīta kopā ar Mēriju Džeinu Rosu, Priscilla arī noliedz agrāk izskanējušos apgalvojumus, ka Elvis piespiedis viņu nodoties seksam, kad atklājis viņas romānu ar karatē instruktoru Maiku Stounu.
Viņa raksta: “Elvis mīlējās ar mani uzstājīgi, bet ne pret manu gribu. Taču viņam pietrūka agrāk ierastās maigošanās un rūpju par mani. Tas man bija emocionāli sāpīgi un atstāja nelaimīgas atmiņas par mūsu pēdējo tuvību. Bet tas nebija iemesls, kāpēc es aizgāju.”
Pāris izšķīrās 1973. gadā. Pēc tam Priscilla uzsāka 22 gadus ilgas attiecības ar brazīliešu scenāristu Marko Garibaldi, ar kuru viņai 1987. gadā piedzima dēls Navarone – viņas otrais bērns.
Elviss aizgāja mūžībā 1977. gadā, kad bija vien 42 gadus vecs. Viņš mira no sirdstriekas savās slavenajās mājās Greislendā.
Viņa bijušo sievu piemeklēja vēl viena traģēdija. 2023. gada janvārī pāragri no dzīves aizsauca viņas meitu Lizu-Mariju, kura bija tikai 54 gadus veca.
Priscilla vēlāk atzina, ka meita, kas pirms nāves bija cīnījusies ar opioīdu atkarību, “vairs nevēlējās būt šajā pasaulē” pēc tam, kad 2020. gadā pašnāvību izdarīja viņas 27 gadus vecais dēls Bendžamins.
Lizai-Marijai nāves brīdī bija vēl 16 gadus vecas dvīnes Finlija un Hārpere, kuras viņa audzināja kopā ar ceturto vīru Maiklu Lokvudu. Viņa bija arī aktrises Railijas Keofas (31) māte. Vecākā meita pasaulē nāca Lizas otrajā laulībā ar Deniju Keofu, kurš bija arī Bendžamina tēvs.
Savās atmiņās Priscilla raksta, ka pēc Bendžamina pašnāvības viņa meitai sacījusi:
“‘Liza, tev ir dvīnes. Tev ir jārūpējas par dvīnītēm.’ Viņa centās. Tiešām centās.”
Meitas aiziešanu viņa raksturo kā “otro skumjāko dienu manā dzīvē pēc Elvisa zaudējuma.” Priscillai vajadzējis ilgu laiku, lai pieņemtu faktu, ka Liza ir prom.
Priscilla pieņēma smago lēmumu atslēgt meitu no dzīvības uzturēšanas aparātiem dažas stundas pēc tam, kad Lizu piemeklēja sirdsdarbības apstāšanās viņas mājās Kalabasasā, Kalifornijā. “Jau pirmajā mirklī, kad pārkāpu Lizas slimnīcas palātas slieksni, sapratu – viņa ir prom,” raksta Priscilla. “Viņa bija pieslēgta aparātam, kas elpoja viņas vietā, un bija atjaunota sirdsdarbība. Smadzeņu aktivitāte bija minimāla. Viņas gars, kas vienmēr bija tik dzīvīgs, tur vairs nebija.”
“Railija vēlāk mums pastāstīja, ka, esot lidmašīnā, sajutusi mātes gara aiziešanu. Taču mēs vēl nebijām gatavi samierināties.”