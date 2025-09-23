Aktieris Edgars Pujāts ar sievu tomēr šķiras
Aktiera Edgara Pujāta un viņa sievas Martas laulība ir galā.
Tautā mīlētais aktieris Edgars Pujāts pavasarī intervijā žurnālam "Kas Jauns" atklāti izstāstīja, ka dzīvē viņam ir smags posms. Alkohola atkarība izpostīja ģimeni – sieva Marta Pujāte ar visiem četriem mazajiem bērniem aizgāja no mājām, pārceldamās uz Nīcu. Apjaušot, ka dzeršana un nespēja atturēties no alkohola var pilnībā sagraut dzīvi, Pujāts devās pēc palīdzības pie mediķiem.
Kādu laiku vēl cerējis glābt attiecības ar sievu un četru kopīgo bērnu mammu Martu, pagājušajā ceturtdienā Pujāts tomēr parakstījis šķiršanās dokumentus, tā vēsta žurnāls "Privātā Dzīve". "Negribu publiski cilāt šķiršanās iemeslus un meklēt vainīgo," saka 54 gadus vecais aktieris, kurš laulības ar 22 gadus jaunāko sievu Martu šķiršanu nokārtojis pie notāra un piebilst: "Savā ziņā šķiršanās ir atvieglojums."
Pujātam no iepriekšējām attiecībām ir pieauguši dēli Kristaps un Madars, bet kopdzīvē ar Martu dzimuās četras atvases - Rojs Kristers, Marks Eliots, Elodia Greisa un Kajs Eidens.