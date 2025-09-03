Sieva pie Edgara Pujāta joprojām nav atgriezusies
Aktieris Edgars Pujāts šīs vasaras izskaņā ir enerģijas pilns un pozitīvi noskaņots. Viņš sparīgi strādā, kaļ jaunus radošus plānus, bet brīvajās dienās pavada laiku ar saviem bērniem, kas ikdienā jau vairākus mēnešus ar mammu dzīvo šķirti no tēta.
Pavasarī tautā mīlētais aktieris Edgars Pujāts intervijā žurnālam "Kas Jauns" atklāti izstāstīja, ka dzīvē viņam ir smags posms. Alkohola atkarība izpostīja ģimeni – sieva Marta Pujāte ar visiem četriem mazajiem bērniem aizgāja no mājām, pārceldamās uz Nīcu. Apjaušot, ka dzeršana un nespēja atturēties no alkohola var pilnībā sagraut dzīvi, Pujāts devās pēc palīdzības pie mediķiem, un nu "Kas Jauns" stāsta, ka terapijas kursu izgājis un tas viņam palīdzējis.
Vasara 54 gadus vecajam aktierim aizritējusi, daudz strādājot. Gan koncertējot, gan filmējoties Vlada Kovaļova topošajā TV seriālā "Ķīlnieki", kurā Pujātam uzticēta viena no galvenajām lomām. “Šis darbs tiešām rada morālu pacēlumu,” priecīgi teic aktieris.
Liepājas teātra aktiera Edgara Pujāta fotomirkļi
Liepājas teātra aktieris Edgars Pujāts lomās un dzīvē.
Tagad Edgars sācis rakstiski apkopot stāstus par savas dzīves epizodēm, lai veidotu monoizrādi "Par tevi, sieviete!", ko skatītājiem prezentēs jau oktobrī. “Manas dzīves sievietes ir visas, ar kurām esmu ticies: sieviete – skolotāja, sieviete – draudzene, sieviete – mīļākā, sieviete – sieva, un tā tālāk. Šī izrāde šo visu sevī ietvers. Protams, ar humoru,” plānā dalās Edgars Pujāts, minot arī kādu īpaši mīļu atgadījumu par dzīvē pirmās mīlestības vēstules atrašanu patiesi interesantā slēpnī. “Kad gāju septītajā klasē, atklājās, ka man skolā ir bijusi pielūdzēja. To gan uzzināju tikai pēc ilgāka laika: sava velosipēda stūrē zem noņemamā rokturīša reiz ķimerējoties atradu ar roku rakstītu zīmīti uz rūtiņu lapas, kur bija rakstīts: “Es tevi mīlu”. Nu, tā man bija dzīvē pirmā no kādas meitenes atzīšanās mīlestībā! Vārdu klāt nebija pierakstījusi, tāpēc aizvien nezinu, kura no skolas meitenēm tā bija.”
Tagad no darbiem brīvajās dienās Edgars vēl ķer pēdējos vasaras prieka mirkļus kopā ar atvasēm. “Nupat ar bērniem ābolus novācām. Nekāda dižā raža nav, bet ēšanai pietiek. Tagad divas dienas brīvas, tad būs koncerts, un bērni atgriezīsies pie mammas. Ar sievu Martu nekādu izmaiņu nav. Mēs aizvien dzīvojam atsevišķi. Man svarīgākais ir tas, ka joprojām varu būt savu bērnu dzīvē. Tam ir vislielākā nozīme,” sapratis Edgars. 1. septembrī aktiera dēlam Markam Eliotam bija pati pirmā skolas diena – viņš sāka iet pirmajā klasītē, un Rojs Kristers iet jau otrajā. Jaunākās atvases Elodia Greisa un Kajs Eidens vēl iet bērnudārzā, savukārt dēli no pirmās laulības – Kristaps un Madars – jau ir pieauguši.