Jaunā basketbola spīdekļa Valda Valtera mamma Signe Sproga 42 gados lepojas ar satriecošu augumu
Latvijas basketbola U-18 izlases Eiropas čempionāta zvaigzne Valdis Valters jaunākais var lepoties ne tikai ar saviem vīrieškārtas senčiem – tēvu Kristapu Valteru un vecotēvu Valdi Valteru –, bet arī ar mammu. Sieviete, kas uzaudzinājusi talantīgo sportistu, izskatās nudien lieliski!
Ar Valda un viņa vecākās māsas Keitijas tēvu basketbolistu Kristapu Valteru Signe laulībā nodzīvoja vien trīs gadus. Valdis vēl bija pavisam mazs, kad vecāki izšķīrās.
Vēl ar iepriekšējo uzvārdu – kā Signe Valtere – Kristapa ekssieva izskolojās par vizāžisti un stilisti un, pateicoties savai stila izjūtai un prasmēm, īsā laikā kļuva par atzītu profesionāli, kas regulāri saņēma piedāvājumus veidot grimu un stilu slavenībām dažādu glancēto žurnālu fotosesijās. Nu viņa ir arīdzan aktīva digitālā satura veidotāja, kurai soctīklā "Instagram" ir nepilni 19 tūkstoši sekotāju.
Nesen Signe Sproga visus priecēja ar apburošām fotogrāfijām un videomirkļiem no ceļojuma Itālijā, un lielu ievērību izpelnījās tieši kadri, kuros simpātiskā gaišmate redzama sauļojamies, līdz ar to arī visai pieticīgi ģērbusies. Savos bez piecām minūtēm 43 gados Signe Valtere lepojas ne tikai ar dabisku šarmu, sievišķīgumu un koptu ārieni, bet ar patiesi apskaužami slaidu un jauneklīgu augumu.
Ar savu tagadējo vīru un jaunākās meitas Emīlijas tēvu Ivo Sprogu pēc 11 gadu ilgas kopābūšanas Signe apprecējās pirms četriem gadiem un tad beidzot atvadījās no pirmā vīra uzvārda, kļūstot par Signi Sprogu.