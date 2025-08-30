“Gala Galante, trīs tenori&draugi” Jūrmalā, 2025. gadā
Rita Trence un Elīna Paukštello kļuvušas par labām draudzenēm
Populārā pašmāju estrādes dziedātāja Rita Trence un leģendārā latviešu aktiera Jāņa Paukštello sieva Elīna Paukštello jau 20 gadu ir ne tikai kaimiņienes, bet kļuvušas arī par labām draudzenēm.
Abas draudzenes nesen, eleganti saposušās, Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē, apmeklēja koncertu "Gala Galante, Trīs tenori & draugi". No Rīgas atvizinājušās ar Elīnas stūrēto automašīnu, savukārt par koncerta biļetēm bija parūpējusies Rita.
Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" Trence pastāstīja, ka abas ar Elīnu iecienījušas apmeklēt ne tikai klasiskās mūzikas koncertus, bet arī kantrimūzikas pasākumus un populārās mūzikas koncertus, kā arī Dailes teātra izrādes, jo tas atrodas tuvāk mājām. Savukārt gaidāmajā sezonā draudzenes vēlas ietvert arī Nacionālā teātra izrāžu apskati. “Kad iespējams, cenšamies kaut kur kopā aiziet,” tā Trence, bet Paukštello papildina, ka Rita ir lieliska kompanjone. “Vairāk nekā 20 gadu esam nodzīvojušas vienā mājā, viena otru esam pietiekami labi iepazinušas,” nosaka Trence. Tāpat arī draudzenes patērzē par sabiedrībā aktuāliem notikumiem, dažkārt arī politiku. “Mums jau kā kaimiņienēm ir apspriežamas un pārrunājamas arī saimnieciskās lietas,” piebilst Paukštello.
Rudeņos un ziemās, kad laikapstākļi nelutina, Elīna un Rita ciemojas viena pie otras, nododas tējas dzeršanai vai kafijošanai ar kūciņu. “Mums patīk, piemēram, izlikt kārtis – kas bijis un kas būs,” atklāj Trence.