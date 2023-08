"Cilvēks ir tik vecs, cik vecs viņš jūtas," - Rita Trence no sava gadu skaita nekautrējas

Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" Rita Trence pastāsta, ka nav apmeklējusi tikai vienu no kursabiedrenes šā gada skaistā vasaras festivāla "Summertime – aicina Inese Galante" koncertiem.

Kursabiedrenes – Inese Galante un Rita Trence. (Foto: publicitātes (Ieva Makare))

“Iepriekšējos gados tā ir sanācis, ka laikā, kad notiek Ineses festivāls, man ir bijuši kādi citi braucieni, bet šoreiz, tā kā festivāls notiek augustā, nevis jūlijā, un es esmu mājās, tad nolēmu to apmeklēt. Ineses balss – tas ir kaut kas fascinējošs. Biju uz viņas koncertu, kas notika Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē. Uzstājās gan viņa pati, gan jaunie talanti, gan citi pazīstami operdziedātāji. Kad noklausījos "Ave Maria" Ineses izpildījumā, sapratu, ka diez vai kāds vispār kaut ko labāku var izdarīt! Tas ir tik izjusti, emocionāli un filigrāni, ka to ir pat vārdos grūti raksturot. Tu jūti ar ķermeni, ka viņai tas nāk dziļi, dziļi no iekšienes, ka tā nav poza, ka tas nav atstrādāts priekšnesums un katrreiz tās skaņas ir citādākas, ar emocijām piepildītākas. Es šo skaņdarbu viņas izpildījumā esmu dzirdējusi vairākas reizes, arī Doma baznīcā, kad bija Ineses Ziemassvētku koncerti, un vienmēr iegūstu ko jaunu – gan kā mūziķe, gan kā klausītāja,” par piedzīvoto stāsta dziedātāja.

Sirsnīga no laika gala

Rita un Inese Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijā savulaik mācījušās pie vienas pedagoģes – Ludmilas Rjabovas-Braunas, kuras vīrs bija slavenais koncertmeistars un pianists Hermanis Brauns.

Vaicāta, vai pēc augstskolas absolvēšanas kursabiedrenes uztur kontaktus un draudzējas, Rita Trence stāsta: “Mēs esam draudzīgas, nu varbūt ne gluži sirdsdraudzenes. Savulaik, kad parādījās tāda iespēja, Inese aizbrauca strādāt uz Manheimas operu Vācijā, un jūs jau zināt, kā ir ar to attāluma draudzību… Jā, sazināmies vacapā, Inese man sūta savus skaistos ierakstus no Vācijas, arī laba vēlējumus dzimšanas un vārda dienās, apsveikumus kādos citos svētkos. Inese jau no laika gala ir sirsnīga. Un, kad nesen nejauši satikāmies uz ielas, Inese man sacīja: “Ritiņ, nekas nav mainījies, viss ir kā agrāk!” Tas man ļoti patika. Viņa nav kļuvusi iedomīga, viņa vienmēr ir bijusi sirdscilvēks, laipna, izpalīdzīga un iejūtīga. Tādu es viņu atceros, tāda viņa, man šķiet, ir arī tagad. Viņai zvaigžņu slimība nav sagrozījusi galvu.”

Stilu veido pati

Estrādes dīva Rita Trence savulaik bijusi stila ikona, viņai gribējušas līdzināties daudzas sievietes, un arī šajā vasarā redzams, ka dziedātāja ir burtiski uzplaukusi un ļoti labi izskatās. “Man patīk pārdomāti ģērbties, bet tie nav lieli pasaules zīmoli, es domāju, ka bez tā var iztikt. Varbūt tā ir gaume, ko esmu jau bērnībā ieguvusi. Es pati veidoju savu stilu. Būsim godīgi, esmu tagad seniore. Man ir jau 67 gadi, un es no sava bioloģiskā vecuma nekautrējos. Domāju, ka cilvēks ir tik vecs, cik vecs viņš jūtas.”

“Es uztveru dzīvi pozitīvi un mīlu cilvēkus tādus, kādi tie ir. Manī nav ne nepatikas, ne naida, un tas ļoti palīdz. Dzīve šobrīd bieži vien cilvēkus padara raupjākus un neiejūtīgākus, jo vienmēr ir kaut kāds skrējiens, naudas pelnīšana un tā tālāk… Bet patiesībā cilvēkos kaut kur dziļumā sēž labais, un ir jāprot tas saskatīt,” ar savām atziņām dalās dziedātāja.

Uzdevums un sirdslieta

Rita Trence bauda šo vasaru un bieži vien izvēlas pastaigas gar jūru Dzintaros. “Pēc siltajām un tveicīgajām dienām gribas ieelpot svaigu gaisa malku, un tad arī nākamā diena sākas atvērta un priecīgāka,” viņa nosaka. “Jāteic, ka es jau būtībā sāku gatavoties rudenim, jo, kā saka, kamanas jātaisa vasarā. Man ir paredzēti braucieni pa Latvijas bibliotēkām sakarā ar grāmatām "Kamolā tinējs. Vēstules Imantam" un "Mani dienas krikumi", ko esmu izdevusi par savu vīru Imantu Skrastiņu (dziedošais aktieris mūžībā devās 2019. gada 9. septembrī)."

Rita Trence ar savu mūža mīlestību – aktieri Imantu Skrastiņu. (Foto: no izdevniecības "Rīgas Viļņi" arhīva)

"Šajās tikšanās reizēs stāstīšu savus atmiņu stāstus par Imantu, lai nestu viņa vārdu tālāk cilvēkos, kas viņu atceras, lai viņu neaizmirst. Tas ir mans uzdevums, ko esmu sev izvirzījusi, un tā arī ir mana sirdslieta,” savus šā rudens plānus ieskicē dziedātāja.

