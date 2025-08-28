Viljams un Keita nodrošina Džordžam "normālu" bērnību, gatavojot viņu tronim
Princis Viljams uzņemas savu lomu kā nākamā karaļa tēvs tikpat nopietni, cik viņš uzņemas nākamā karaļa lomu, norāda karaliskā biogrāfe Roberta Hardmena.
Šī gada maijā princis Džordžs pievienojās saviem vecākiem — Keitai Midltonei un princim Viljamam Bekingemas pilī, kopā ar karali Čārlzu, piedaloties pasākumā, kas tika rīkots, lai godinātu Otrā pasaules kara veterānus. Ģērbies zilā uzvalkā un kaklasaitē, viņš uzdeva pārdomātus jautājumus, sniedzot ieskatu tajā, kāds pārliecināts un mierīgs līderis viņš nākotnē varētu būt. "Tas bija pirmais signāls, ka Džordžs uzņemas nākotnes pienākumus," stāsta Rasels Maijers no “The Mirror”. "Pat ja viņš ir tik jauns, šķiet, ka viņš ir guvis pārliecību pēdējo pāris gadu laikā."
Ekspertiem šis mirklis parādīja, cik rūpīgi Viljams un Keita ir sagatavojuši savu vecāko dēlu tronim. "Tas ir lēns spēles process, kas ļauj viņam pierast pie tā pēc saviem nosacījumiem, nevis pēc citu cilvēku," saka viens no pilsētas iekšējiem avotiem.
Tagad, kad Džordžs tuvojās pusaudžu vecumam, viņš pakāpeniski tiek iepazīstināts ar lomu, kuru viņš kādu dienu mantos. Kamēr viņa jaunākais brālis un māsa bieži izceļas ar dzīvotspējīgu šarmu, Džordžs izrāda apdomātu mieru.
"Viņš izskatās nopietns," piebilst iekšējais avots. "Būt pasaules acīs, īpaši, ja tu esi tik jauns, ir izaicinoši."
Tomēr tie, kas viņu pazīst, saka, ka viņam arī ir rotaļīgs raksturs. Viņš izbauda pirmās sēdvietas Vimbldonā un gandrīz desmit gadus pavada laiku no balkona Bekingemas pilī, bet viņš ir arī lielais brālis un skolēns. Prom no uzmanības, viņš piedalās futbola spēlēs un līksmo kopā ar savu tēvu. "Viņš dara pareizās lietas īstajā mirklī, kā jebkurš 12 gadus vecs bērns, un tas ir viss, kas skaitās," saka avots tuvu pilij.
Pēc vasaras, kad viņa māte atguva spēkus gandrīz gadu pēc ķīmijterapijas, Džordžs atgriezīsies Lambrukas skolā septembrī. Tomēr vēl ir jāpieņem svarīgs lēmums: kur viņš turpinās izglītību nākamgad. Lielākajai daļai karalisko vērotāju redz, ka Etona koledža — skola zēniem, kurā Viljams uzplauka — ir galvenais pretendents, jo tā ir tuvu ģimenes jaunajai mājvieta, kur viņi plāno apmesties līdz gada beigām.
Viljams un Keita ir nostiprinājuši sevi Vindzorā, cenšoties sniegt saviem bērniem tik "normālu" dzīvi, cik vien iespējams. Džordža mājas dzīve atspoguļo laimīgo dzīvi, kuru Keita izbaudīja savā bērnībā.
Keita un Viljams ir veiksmīgi nodrošinājuši saviem bērniem bērnību, kas lielākoties ir prom no kamerām. "Viljams pievēršas savām lomām gan kā nākamā karaļa tēvs, gan kā nākamais karalis, un tas ir svarīgi," saka karaliskā biogrāfe Roberta Hardmena. "Viņa galvenais mērķis ir pārliecināties, ka Džordžs to izbauda, nevis baidās."
Ja Džordžs kļūs par troni mantinieku pirms skolas beigšanas, jebkura "Velsas princis" nosaukuma piešķiršana var tikt atlikta līdz Viljama lēmumam. "Viņi vēlētos, lai viņš koncentrētos uz brīvību, pirms viņam tiek piešķirti karaliskie tituli," saka iekšējais avots.
Lejsija piebilst: "Es iedomājos, ka, kad Viljams runā ar Džordžu par šādiem jautājumiem, viņš lieto vārdus kā “liktenis” nevis “pienākums”. “Pienākums” ir sajūta par ierobežojumiem; “liktenis” ir izvēles sajūta."
Patlaban jaunais princis koncentrēsies tikai uz brīvo bērnības ritmu — pateicoties vecākiem. "Viņš ir visnormālākais 12 gadus vecais nākamais monarhs, kāds mums jebkad ir bijis," saka tuvs pilsētas iekšējais avots. "Un tas ir ļoti labi."