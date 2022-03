Dziedātāja Katrīna Gupalo stāsta par savu ukraiņu izcelsmi: “Mums vajag būt stipriem, būt kopā ar Ukrainu līdz uzvarai”

Uz jautājumu par to, kā noturēt šobrīd pasaules sabiedrības uzmanību, nepalaist un nepierast pie tā, kas notiek Ukrainā, dziedātāja norāda, kas tas ir ļoti svarīgi. “Es domāju, ka mums Latvijā nav iespējas “atlaist” šo tēmu. Tāpēc, ka mēs esam ļoti tuvu. Mēs katrs saprotam, uz ko tas viss velk. Ar vienu maziņu vēja pūtienu tā uguns var pārmesties uz Lietuvu, Latviju un Poliju, neviens šobrīd nav pasargāts,” saka Gupalo.

“Tas, kas šobrīd notiek Ukrainā, patiesībā skar visu pasauli. Ukraiņi šobrīd ne tikai cīnās par savu valsti, par savu zemi, par saviem cilvēkiem, bet viņi arī cīnās par visiem mums. Viņi katru dienu atdod savu dzīvību, savu mīļo cilvēku dzīvību, visu savu dzīvi, lai ne tikai viņiem, bet lai arī mums visiem būtu nākotne. Jo tas, kas notiek Krievijā, tam ir jābeidzas. Tāpēc tā ir mūsu atbildība, pieslēgties un šo vājprātu izbeigt, kamēr šis vājprāts nav mūs visus aprijis,” stāsta pianiste.

Gupalo norāda, ka dzirdējusi no vairākiem cilvēkiem par grūtumu lasīt ziņas, vēlmi distancēties no visa, izlikties, ka viss ir kārtībā: “Es domāju, ka bailes nav tā lieta, kas mums var palīdzēt.” Viņa uzskata, ka palīdzēt var skatīšanās tieši uz problēmu, cenšoties risināt to kopīgiem spēkiem. Tāpat dziedātāja norāda, ka Krievijas agresoru cerību augšgalā ir mūsu intereses zudums, taču tas nav pieļaujams: “Tāpēc mums vajag būt ļoti stipriem, būt kopā ar Ukrainu līdz uzvarai.”

Visu sarunu ar Katrīnu Gupalo klausies šeit:

Saistītās ziņas Attiecību etīde. Pianists Andrejs Osokins un dziedātāja Katrīna Gupalo "Biju ārkārtīgi aizrāvusies ar Balzaku..." Ko lasa Katrīna Gupalo? "Iemīlējos, kamēr viņa spēlēja klavieres...” Mūziķu Andreja Osokina un Katrīnas Gupalo skaistais mīlasstāsts