Kāpēc Viljams un Keita paliek laukos, nevis pārceļas uz Londonu? Eksperts skaidro iemeslus
Karaliskajā ģimenē gaidāmas lielas pārmaiņas – Velsas princis Viljams un princese Keita nolēmuši atstāt savu pieticīgo kotedžu un doties uz plašu muižu Vindzorā.
Viljamam un Keitai priekšā ir aizņemti mēneši, jo viņi plāno atstāt savu pieticīgo kotedžu un pārcelties uz astoņu guļamistabu muižu. Lai arī Velsas princis un princese kopā ar bērniem – princi Džordžu, princesi Šarloti un princi Luisu – šķietami ir baudījuši dzīvi Adelaides kotedžā, tiek uzskatīts, ka ģimenei tagad nepieciešama plašāka dzīvesvieta, tādēļ izvēlēts nākamais karaliskais mājoklis – Forest Lodge.
Tikai īsa brauciena attālumā esošais Forest Lodge joprojām atrodas Vindzorā – vietā, kas ģimenei kļuvusi īpaši mīļa. Lai gan daži jautā, vai nebūtu loģiskāk Viljamam un Keitai ar ģimeni atgriezties Londonā, it īpaši tādēļ, ka Viljams ir pirmais rindā uz troni, tiek uzskatīts, ka šāds solis nav viņu plānos. Tā vietā jaunā mājvieta ir paredzēta kā viņu “mūžu mājas”.
Vindzora, kas atrodas tikai īsa brauciena attālumā no Londonas, tiek uzskatīta par pāra iecienītu dažādu iemeslu dēļ.
Karaliskās ģimenes eksperts Ričards Ficviljamss sacīja, ka ģimene vēlas palikt Vindzorā, jo tā ir “ideāli piemērota drošības vajadzībām”, turklāt nodrošina daudz āra telpas atpūtai un lielāku privātumu.
Ficviljamss teica: “Pārcelšanās ir pilnīgi loģiska, jo princeses Keitas vecāki un brāļi un māsas dzīvo netālu, un viņi ir ļoti saliedēta ģimene. Tāpat viņu bērni mācās netālajā skolā, bet Etona, kas, iespējams, būs izvēle Džordžam, arī ir pavisam tuvu. Viņi ir iemīļojuši Bērkšīru un tās lauku vidi. Turklāt viņiem ir arī Londonas bāze un preses birojs Kensingtonas pilī un lauku māja blakus esošām mājiņām personālam šķiet ideāls variants. Forest Lodge ir ģimenes māja – lieliski piemērota drošībai un atrodas viņu iemīļotajos laukos.”
Par gaidāmo pārcelšanos pirmoreiz ziņots pagājušajā nedēļā, kad avots, kas tuvs ģimenei, stāstīja, ka Viljams un Keita vēlas “svaigu sākumu” pēc grūtībām, ko pārdzīvoja, kopš pārcēlās uz Adelaides kotedžu, īpaši pēc princeses Keitas cīņas ar vēzi pagājušajā gadā.
Avots arī norādīja, ka, ņemot vērā, ka Adelaides kotedžā ir tikai četras guļamistabas, māja ģimenei kļuvusi par šauru.
