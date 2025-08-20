Kas slēpjas aiz Adelaidas kotedžas durvīm? Prinča Viljama un Keitas pašreizējās mājvietas skandalozā vēsture
Nesen kļuva zināms, ka princis Viljams ar Kembridžas hercogieni Ketrīnu un trim kopīgajiem bērniem plāno pārcelties uz jaunu mājvietu. Kā izrādās, pašlaik viņi dzīvo vietā ar skandalozu vēsturi.
Adelaidas kotedža (Adelaide Cottage), pašreizējā prinča Viljama un viņa ģimenes mājvieta, atrodas karaliskajā īpašumā pavisam netālu no Vindzoras pils. Savulaik tā bija mājvieta princesei Margarētai un viņas skandalozajam mīlniekam.
Šī kotedža tika uzcelta 1831. gadā kā atpūtas vieta Viljama IV sievai Adelaidai, taču tās pēdējais iemītnieks bija militārists Pīters Taunsends.
Pēc Otrā pasaules kara Pīters Taunsends sāka kalpot karaliskajai ģimenei. Aptuveni šajā laikā Adelaidas kotedža kļuva par viņa dzīvesvietu. Karalisko gaisa spēku pilots uzsāka slavenas mīlas attiecības ar princesi Margarētu. Viņu attiecības bija īpaši skandalozas, jo Taunsends bija šķīries un par 16 gadiem vecāks nekā Margarēta.
Taunsendam dzīvojot tur, viņa attiecības ar princesei Margarētu kļuva arvien tuvākas, un tās galu galā izraisīja lielu karalisku skandālu, kad tās kļuva zināmas plašākai sabiedrībai 1950. gadu sākumā.
Pīters Taunsends un princeses Margarēta saderinājās 1953. gada aprīlī, taču kāzas nenotika, jo tā laika Karalisko laulību likums aizliedza šķīrušiem cilvēkiem precēties ar karaliskajiem locekļiem. Margarēta galu galā izvēlējās neprecēties ar viņas pienākumu pret monarhiju dēļ. Šo lēmumu viņa pieņēma pēc konsultācijām ar karalieni Elizabeti II un citiem karaļa ģimenes padomniekiem.
Viņi izšķīrās 1955. gadā, un Margarēta izdeva paziņojumu, kurā rakstīja: "Es vēlos, lai būtu zināms, ka es biju nolēmusi precēt Pīteru Taunsendu. Esmu apzinājusies, ka, atsakoties no savām mantiskajām tiesībām, iespējams, būtu bijis iespējams noslēgt civilo laulību, bet apzinoties baznīcas mācības, ka kristīgās laulības ir neatdalāmas, un apzinoties savu pienākumu, esmu nolēmusi saderināšanos atsaukt."
Pēc viņu šķiršanās Pīters galu galā atkārtoti apprecējās. Arī Margarēta apprecējās, tomēr šīs attiecības beidzās ar šķiršanos. Taunsends palika svarīga figūra Margarētas dzīvē vēl daudzus gadus, lai gan viņi vairs neatsāka savu romānu.
Adelaidas kotedža ir veidota gotikas atdzimšanas stilā, un tā ir pieticīga salīdzinājumā ar citām karaliskajām rezidencēm.
Pēc prinča Harija un Meganas Mārklas kāzām 2018. gadā bija īsas runas, ka kotedža būs viņu jaunā mājvieta Vindzorā. Savukārt Viljams un Keita kopā ar bērniem ir dzīvojuši Adelaidas kotedžā kopš 2022. gada, kad ģimene pārcēlās no savas dzīvesvietas Kensingtonas pilī, kur viņi bija dzīvojuši kopš 2017. gada.
Tomēr līdz šai rudenim Viljams, Keita un viņu trīs bērni plāno atvadīties no Adelaidas kotedžas un pārcelties uz jaunu karalisku rezidenci, kas, kā iecerēts, kļūs par viņu mājām līdz mūža galam.