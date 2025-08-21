Jaunākās ziņas par Taizemes princesi, kura jau trīs gadus ir komā pēc noģībšanas suņu pastaigas laikā
Princese Badžrakitijabha bija nākamā rindā uz Taizemes troni. 2022. gadā viņa noģība pastaigas laikā ar suņiem un ar helikopteru tika nogādāta slimnīcā. Kopš tā laika troņmantniece atrodas komā un viņas dzīvība ir uzturēta mākslīgi.
Badžrakitijabha bija devusies pastaigā ar savu suni Kaho Jaju nacionālajā parkā 2022. gada 14. decembrī, kad piedzīvoja "lēkmi" un zaudēja samaņu. Princesi ar helikopteru steidzami nogādāja tuvākajā slimnīcā, kur pie viņas nekavējoties ieradās tēvs karalis Maha Vadžiralongkorns. Vietējie ziņu kanāli informēja, ka princesei vairāk nekā stundu veikta sirds masāža, tomēr ārsti norādījuši, ka “atveseļošanās ir maz ticama”.
Pils tolaik paziņoja, ka Badžrakitijabhas sirds, plaušas un nieres tiek uzturētas dzīvas ar aparātu palīdzību. Tagad viņas ārstu komanda informējusi, ka princeses asinsspiediens joprojām ir zems, un viņai tiek ārstēta smaga asinsrites infekcija. Līdz ar antibiotikām, nieru aizstājterapiju un elpošanas atbalstu viņai nepārtraukti tiek ievadīti medikamenti, kas paaugstina asinsspiedienu. Saskaņā ar paziņojumu, medicīnas personāls rūpīgi uzrauga princeses stāvokli un nodrošina intensīvu aprūpi.
Taizemieši aizlūdz par savas princeses Badžrakitijabhas veselību
Šā gada 15. augustā princesi ārstējošie mediķi paziņoja, ka asinsritē ir atklāta smaga infekcija. Kopš 9. augusta viņai ievada dažādas antibiotikas, kā arī citus medikamentus, lai uzturētu stabilu asinsspiedienu.
Mediķi nākuši klajā ar satraucošu jaunāko informāciju par princeses veselības stāvokli. Teikts, ka troņmantnieci pie dzīvības joprojām mākslīgi uztur aparatūra, savukārt šobrīd viņai tiek ārstēta sepse jeb asins saindēšanās, kas ir dzīvībai bīstama infekcija.
Princese Badžrakitijabha pasaulē nāca 1978. gada 7. decembrī un ir Viņa Majestātes karaļa un princeses Soamsavali vecākā meita.