Elvisa Preslija atraitne 80 gadu vecumā atkal nolēmusi iet uz randiņiem
Rokenrola karaļa Elvisa Preslija bijusī sieva Priscilla Preslija 80 gadu vecumā nolēmusi atkal atvērt sirdi mīlestībai.
Priscilla Preslija ir gatava atkal atrast patiesu mīlestību. Rokenrola karaļa Elvisa Preslija bijusī sieva darījusi zināmu saviem draugiem, ka ir gatava jaunām romantiskajām attiecībām, ja kādam no viņiem ir padomā piemērots cilvēks, ar kuru viņu iepazīstināt. Tagad Priscillas draugi vienmēr atceras par šo lūgumu un katrā ballītē sēdina viņu līdzās interesantiem vīriešiem, lai Preslijai būtu iespēja atrast savu īsto un vienīgo.
“Priscillai ir plašs draugu loks, kam viņa uzticas un uz kuriem var paļauties. Viņa tiem lūgusi palīdzēt atrast piemērotu otru pusīti,” kāds labi informēts avots pastāstījis portālam “Radar Online”. “Katru reizi, kad Priscilla apmeklē saviesīgas vakariņas, viņai vienmēr nosēdina blakus interesantus vīriešus.”
“Draugi vēlas palīdzēt. Kad viņa dodas vakariņās uz pazīstamām vietām, viņa vienmēr satiek cilvēkus, no kuriem daudzi ir turīgi vecpuiši un atraitņi,” piebildis informācijas avots.
Pēc šķiršanās no Elvisa Preslija, kurš nomira 1977. gadā, Priscilla bija nosolījusies nekad vairs neprecēties. Taču viņai bija divdesmit gadus ilgas attiecības ar Marko Garibaldi, kurās pāris sagaidīja pasaulē kopīgu dēlu Navaroni Antoniju Garibaldi Garsiju (38). Priscillai bija arī romantiskas attiecības ar Naidželu Litgo, ar kuru viņa atkal nesen redzēta sabiedrībā izejam kopā.
Avots norādījis, ka Priscilla, kura ir zaudējusi gan savu meitu Lizu Mariju Presliju, gan mazdēlu Bendžaminu Keo, ir sapratusi, ka dzīve ir īsa. “Priscilla joprojām vēlas dzīvot pilnvērtīgu dzīvi tik ilgi, cik vien tas ir iespējams,” piebildis paziņa.
Elviss Preslijs un viņa sieva Priscilla pasaulē sagaidīja vienu kopīgu meitu - Lizu Mariju Presliju, kura vēlāk kļuva par četru bērnu māti. Dziedātāja nomira 2023. gada 12. janvārī 54 gadu vecumā. Ekspertīzē noskaidrots, ka nāves cēlonis bijis dabisks, bet sirdslēkmi izraisījis “tievās zarnas nosprostojums”. To mēdz izraisīt zarnu vēzis, medikamenti vai saaugumi (rētaudi), kas veidojas pēc operācijām. Preslijai šādus saaugumus izraisījusi svara samazināšanas operācija, kas viņai bija veikta vairākus gadus pirms. “Šī ir labi zināma šāda veida operācijas ilgtermiņa komplikācija,” teikts tiesu medicīnas ekspertīzes slēdzienā. Speciālisti norādījuši, ka tievās zarnas aizsprostojumu izraisītie nāves gadījumi ir reti. Pārsvarā šādos gadījumos cilvēki jūt spēcīgas sāpes un tiek laikus nogādāti slimnīcā.
Liza Marija savu pirmo meitu Railiju sagaidīja 1989. gada maijā. Kopā ar toreizējo vīru Deniju Keofu 1992. gada oktobrī pāris kļuva par vecākiem otram kopīgajam bērnam – Bendžaminam. Lisa Marija izšķīrās no Denija divus gadus pēc dēla piedzimšanas un 2006. gada janvārī apprecējās ar Maiklu Lokvudu. Šajā laulībā 2008. gada oktobrī pasaulē nāca dvīnes Finlija un Hārpere. Priscilla kļuva par vecvecmāmiņu, kad mazmeita Railija 2022. gada augustā kopā ar vīru Benu Smitu-Pītersenu sagaidīja savu pirmo bērnu – meitu Tupelo.
Lizas Marijas dēls Bendžamins 2020. gada 12. jūlijā izdarīja pašnāvību. Viņam bija 27 gadi.