VIDEO: aktrise Bella Torna nometas uz viena ceļa un bildina līgavaini
27 gadus vecā aktrise Bella Torna nometās uz viena ceļa un bildināja savu līgavaini Marku Emmsu, nenojaušot, ka šis solis izraisīs plašu sabiedrības rezonansi.
Aktrises bildinājums izskanējis divus gadus pēc tam, kad viņš sākotnēji bija bildinājis viņu.
“Pirms trim gadiem mēs iepazināmies, pēc gada viņš mani bildināja,” Torna pierakstīja pie video, kurā redzams, kā viņa mājās nometas uz viena ceļa. “Tagad, pēc gada, to izdarīju arī es.”
Ziņa tika sagaidīta ar apsveikumiem, tomēr daļa fanu aktrisi kritizēja par netradicionālu soli. “Klausieties, dāmas, normalizēt šito nevajag, labi?” rakstīja kāda komentētāja, kuras ieraksts savācis gandrīz 100 000 atzīmju “patīk”.
“Meitene, celies augšā,” rakstīja cita. “Tas ir joks, vai ne? Kāpēc sievietes dara šito pašas? Tas taču ir tikai vīrieša pienākums,” vaicāja cits.
Taču daudzi fani metās aktrisi aizstāvēt. “Es domāju, ka Bella ar šo soli parāda savam partnerim (un sev), ka viņa tic viņu attiecību vienlīdzībai, ka viņa ir tikpat apņēmusies kā viņš, un ka bildinājums nav tikai vienpusējs mīļš žests,” rakstīja kāds fans.
“Neticu, ka komentāros ir tik daudz naida. Lai mīlestība vienkārši ir mīlestība,” piebilda cits.
Torna atbildēja komentētājiem dienu pēc paziņojuma, rakstot: “Komentāri pie mana ieraksta ir vienkārši jautri!”
Iepriekš aktrise bija saderinājusies ar reperi Mod Sun un itāļu dziedātāju Benjaminu Maskolo. Viņai bija arī atklātas attiecības ar Tanu Monžo.