Amerikāņu rokgrupa patriec basģitāristu par attēlu sakarā ar Ozija Osborna nāvi
ASV smagā roka grupa “Green Jellÿ” atlaidusi savu basģitāristu par publicēto repliku sakarā ar leģendārās rokgrupas “Black Sabbath” bijušā līdera Ozija Osborna nāvi. Ar trim vārdiem pietika, lai savu vietu grupā zaudētu basģitārists Maikls “Fr33to F33t” Snaiders.
Grupa apstiprināja, ka ir atlaiduši Snaideru sociālo mediju ieraksta dēļ. Neilgi pēc Osborna nāves “Green Jellÿ” basists publicēja fotomontāžu, kurā Ozijs redzams turot zīmi ar uzrakstu “Viena diena skaidrā”, šādi acīmredzami zobojoties izsmejot viņa ilgo atkarību no apreibinošām vielām.
Attēls tika ātri izdzēsts, bet grupas līderis Bils Manspīkers apsūdzēja Snaideru “riebīgā” publikācijā. “Viņš publicēja ārkārtīgi rupju video par Ozija nāvi, ko es uzskatīju par ļoti aizskarošu, un es to nekavējoties izdzēsu.”
Pats Snaiders apgalvoja, ka no grupas patriekts tādēļ, ka “uzdrošinājās apšaubīt Viljamu Manspīkeru”, vēsta “Independent”. Viņš arī atvainojās Osbornu ģimenei: “Nezinu, vai viņi kādreiz šo redzēs, bet es patiesi atvainojos, ja aizvainoju kādu no jums. Mēs “Green Jellÿ” lapā esam publicējuši daudz melnā humora, bet es nekad nebija vēlējies kādu sāpināt. Es atvainojos ikvienam, kurš patiesi tika aizskarts.”
1981. gadā dibinātā "komēdijroka" grupa vislabāk pazīstama ar dziesmām “Three Little Pigs” un “The Bear Song”. Tā muzicēja līdz 1995. gadam, bet pēc ilgstošas pauzes atsāka darbību 2008. gadā.
Pats Ozijs, kurš nomira 22. jūlijā 76 gadu vecumā no miokarda infarkta un sirds apstāšanās, visticamāk, būtu pasmējies par šādu amerikāņu rokeru repliku, tā kā pats bija ne tikai delveris uz skatuves, bet arī apveltīts ar labu humora izjūtu. Jāpiebilst, ka Ozijs aizgāja nieka 17 dienas pēc vērienīgā sava atvadu un grupas atkalapvienošanās koncerta dzimtās Birmingemas “Villa Park” stadionā. Pārkinsona slimības dēļ roka leģenda pēdējā laikā vairs nespēja stāvēt, tādēļ visu koncertu pavadīja "Tumsas prinča" tronī.
Pēc publiskas bēru ceremonijas Birmingemā Oziju apbedīja viņa ģimenes īpašumā Bakinghamšīrā, ko viņš ar sievu Šāronu iegādājās 1993. gadā — netālu no gleznaina ezera. Vēl vairāk, pilnīgā saskaņā ar Ozija skatuves tēlu netālu atrodas sikspārņu būrīši! Tieši ar sikspārni saistās viens no slavenākajiem un skandalozākajiem brīžiem roka vēsturē, kad 1982. gada 20. janvārī koncerta laikā ASV Aiovas štata Demoinā Ozijs uz skatuves nokoda sikspārņa galvu.
“Tas bija gluži kā klasisks Ozija izgājiens. Viņš mīlēja humoru, un tas noteikti viņu iepriecinātu, zinot, kā tuvi draugi reaģēja uz visu šo sikspārņu sāgu,” kāds ģimenes draugs izteicās izdevumam “Mirror”. “Pēc visiem tiem gadu desmitiem, kad viņš bija iesaistīts šajā drāmā ar sikspārņiem un dzīvnieku tiesību grupām, šeit viņa pēdējā atdusas vietā ir īpaši uzstādīti sikspārņu būrīši, lai dzīvniekiem palīdzētu zelt un plaukt Lielbritānijas laukos,” viņš sacīja. “Tas izraisīja daudz smieklu un amizantu reakciju. It kā Ozijs būtu tas, kurš smejas pēdējais.”
“Kāds uzmeta sikspārni. Es domāju, ka tas bija gumijas sikspārnis. Es to pacēlu un ieliku mutē. Es tajā iekodos,” savā 2010. gada autobiogrāfijā “I Am Ozzy” atzina mūziķis. “Tomēr uzreiz sapratu, ka kaut kas nav kārtībā. Galīgi nav kārtībā.” Viņš stāstīja, ka ļoti nožēloja notikušo, jo mēnešiem ilgi nācās paciest sāpīgas injekcijas pret trakumsērgu. Intervijās Ozijs apgalvoja, ka tas bija “īsts, beigts sikspārnis”.