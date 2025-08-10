Raidījumu vadītāja, stiliste un uzņēmēja Grēta Peide kļuvusi par māmiņu
Raidījumu vadītāja, stiliste un uzņēmēja Grēta Peide (pirms uzvārda maiņas Gorjučko) ar vīru uzņēmēju Jāni Peidi kļuvuši par meitas vecākiem.
Par skaisto dzīves notikumu Grēta Peide atklāja soctīklā "Instagram". Draugi interesējušies, kāpēc viņa “pazudusi no apvāršņa” un “vai nav nolaupījuši citplanētieši”, tāpēc, atklājot savu pazušanas iemeslu, viņa raksta: “Zini, mani nolaupīja gan, un paldies Dievam, ka tā! Nav labākas planētas par to, kurā deviņus mēnešus klusumā auklēt sevī vissvētāko brīnumu, ko jebkad ir radījusi cilvēce, kļūt par mazu Dieviņu un milzīgu Visumu reizē, līdz kādā skaistā vasaras dienā tavs kosmosa kuģis piestāj krastā, uz kura rakstīts – Tu esi mamma! 1. jūlija agrā rītā, fonā skanot Kloda Debisī "Mēnessgaismai", mēs satikām viņu – mūsu sapņu meiteni, mūsu pirmdzimto meitiņu! Skaistākais noslēpums, ko cilvēks savā dzīvē var nest, nu ir atklāts – Lea Peide! Esam Tevī iemīlējušies no pirmā elpas vilciena! Lai mums skaists un neaizmirstams ceļojums cauri dzīvei, un lai uz mūsu planētas vienmēr plaukst mīlestība!”.
Grēta un Jānis gredzenus mija 2020. gada augustā Rūmenes muižā. Pāris kopā darbojas uzņēmējdarbībā, kā arī ir kaislīgi ceļotāji.