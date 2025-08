Pamelas Andersones un Liama Nīsona tuvinieki neatklāj detaļas par viņu attiecībām, taču pauž tām atbalstu

Svētdien Andersone un Nīsons bija viesi raidījumā “Watch What Happens Live with Andy Cohen”, kur Koens uzreiz paziņoja, ka nejautās neko par viņu attiecību raksturu. Taču viņš vēlreiz uzsvēra, ka Nīsona draugi "ļoti atbalsta šo attiecību ideju", un pieminēja arī aktiera pieaugušo dēlu, Danielu Nīsonu, kurš bija skatītāju zālē. “Vai ne, Denij?” — Koens pajautāja jaunākajam Nīsonam, kurš pasmaidīja un šķita, ka piekrīt.