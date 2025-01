Pamela Andersone negaidīti reaģē uz "Oskara" nominācijas neiegūšanu

Kritiķi slavēja Andersones sniegumu filmā "The Last Showgirl", kur viņa atveido Šeliju – Lasvegasas šovmeiteni, kuras dzīve sagriežas pēc tam, kad ilggadējais šovs, kurā viņa uzstājas, tiek slēgts. Pēc 30 gadiem, kas pavadīti uz skatuves spalvās un fliteros, viņa ir apjukusi par to, kas notiks tālāk.