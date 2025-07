Matīss Kaža: top grāmata un videospēle par "Straumi"

Animācijas filmu “Straume” noskatījušies jau vairāk nekā 10 miljoni skatītāju visā pasaulē. Kā vienu no pozitīvākajām pieredzēm filmas producents min Meksiku, kur “Straume” izrādīta pat Meksikas galvaspilsētas Mehiko centrālajā laukumā uz lielā ekrāna. Kāpēc tik liela atzinība tieši Meksikā? Tam esot vairāki iemesli – šajā valstī populāra ir animācija, meksikāņiem patīk piedzīvojumu stāsti un vēl – gandrīz katrā mājsaimniecībā ir kaķis, daudzās – pat vairāki, līdz ar to kaķu kultūra Meksikā ir izteikti cieņā. Savukārt atmiņā vispaliekošākā un interesantākā pieredze ar filmas demonstrēšanu viņam bijusi Katarā, kur “Straumi” skatījušies zēnu skolas audzēkņi. “Viņi spiedza, kliedza, jutos it kā atrastos atrakciju parkā pie “amerikāņu kalniņiem”. Sapratu, ka kino dažādās pasaules malās skatās dažādi,” stāsta Kaža.