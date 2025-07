Samantas Tīnas mamma vienmēr pirmā uzzina par znota plānotajiem pārsteigumiem

Sarunas nobeigumā Samanta Tīna uzsver mammas un ģimenes nozīmi: “Es gribētu vērst uzmanību, ka pieaugot mēs saprotam, ka tā mamma ir mamma, ka viņa ir viena, un mums ir tieksme nosodīt kaut kādas lietas – man aizliedza to, man aizliedza šito, bet paskatīties uz to no otras puses – ka tās ir bijušas rūpes. Man savulaik tās riebās – māllēpju tēja, es vienkārši ciest to nevarēju, ko mamma lasīja, bet tagad es to atceros kā rūpes un mīlestību. Ir draugi, ir paziņas, bet ģimene ir tā, no kā tu esi sācies, un tas vienmēr ir tavs kodols. Mēs gribam sabūvēt attiecības visur citur, ar visiem citiem būt labi, bet sākam ar to, ka esam mājās labi. Un šobrīd varam pakalpot saviem vecākiem un iemācīties pateikties, ko viņi ir iedevuši.”