"Varu teikt lielu paldies, ka mani turēja grožos!" Samanta Tīna stāsta, kādas ir viņas attiecības ar mammu

Dziedātāja atklāj, ka viņai ar mammu ir ļoti ciešas attiecības. Viņa bieži apciemo mammu, abas kopā dodas pastaigās un pavada laiku, sarunājoties no sirds par dažādām tēmām. Samanta ir pateicīga mammai arī par to, ka viņa vienmēr ir izturējusies pret meitu kā pret personību jau no agras bērnības. Turklāt māte ir atbalstījusi viņas muzikālo karjeru, ļaujot piedalīties starptautiskos konkursos, par ko Samanta ir īpaši pateicīga, jo tieši tas ir veicinājis viņas patstāvību.