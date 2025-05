"Laiks izkāpt no pastalām,"- Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš par karu, spriedzi, televīziju un hobijiem

Man Lestene ir ļoti tuva. Kad Zemessardzē biju rotas komandiera padomnieks, rotā bija arī bijušie leģionāri. Viņiem apsolīju, ka darīšu visu, lai Lestenē būtu latviešu leģionāru piemiņas vieta. Sākām ar mazumiņu, izveidojām biedrību, patlaban tiek atjaunota vēsturiskā ēka, kurā atradīsies muzejs. Lestenē ir Brāļu kapi, un viss. Nevaram fokusēties tikai uz kapiem. Vajadzīga informācija par kaujām Lestenes apkārtnē, to nozīmi. Leģions ierakstīja paliekošu vārdu gan Latvijas, gan pasaules kara vēsturē. Leģionāri bija latviešu karavīri! Neviens tribunāls neatzina vācu armijā iesauktos Baltijas valstu karavīrus par nacistu karaspēku. Par spīti upuriem, latviešu karavīri uzvarēja. Lestenes apkārtnē notika trešā no piecām lielkaujām, un Kurzemes kauja bija smagākā. Tā bija mūsu uzvarēta kauja. Ar to jālepojas. Man nepatīk, ka raudam, kad pieminam kritušos. Sērot vajag, bet neļausim sērām pārmākt apzināšanos, ka esam uzvarētāji. Mirušie jāgodā, bet lai tas netraucē lepoties ar varoņiem. Vēlos panākt, lai zīmīgos datumos nenotiktu politiski pasākumi «uz kauliem». Neko tādu kapos nevajag. Aiz kapsētas vārtiem runā, ko gribi. Kapsētā lai paliek orķestris, Latvijas himna, svecītes.