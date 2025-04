Kinofestivāls “Process” izziņo šī gada pirmos māksliniekus

No 21. līdz 25. maijam trijās lokācijās Rīgā, Avotu apkaimē, būs iespējams baudīt paplašinātā kino darbus no trīs kontinentu māksliniekiem; to starpā arī Dienvidkorejas apvienība “Human Infrastructure”, Francijas autoru Olivjē Periketa (Olivier Periquet) un Kventina Konrata (Quentin Conrate) kopprojekts, Latvijas – Gruzijas autoru Darjas Kazimiras & Zuras Makharadzes koprades rezultāts, kā arī tekstgrupas “Orbīta” uzstāšanās un citi notikumi.