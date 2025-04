Anna Sedokova taisnojas pēc fanu kritikas par atklāto apģērbu pēc dalības mūzikas balvu pasniegšanas ceremonijā

“Šodien iegāju “Instagram” komentāros un ieraudzīju tur pretīgus vārdus. Un es nodomāju, ka gribu parunāt ar jums un pastāstīt, ko jūtu. To, kādas sāpes pārdzīvoju aiz slēgtām durvīm mājās – es to visu paturu sevī, jo neuzskatu par pareizu uzkraut šo sāpi citiem. Bet pat tad, kad vājuma brīžos no manis kas izlaužas, daži sāk ļoti skaļi kliegt “viņa grib publicitāti”, “viņa grib, lai viņu žēlo” un vēl daudz ko citu,” viņa rakstīja. “Un es sapratu, ka nerādīšu šīs savas emocijas. Nepierādīšu neko nevienam, jo tas, kurš zina un jūt patiesību, tas jau ir ar mani. Bet tos, kuri ir noskaņoti agresīvi, nepārliecināsi. Ar savu piemēru es rādīšu, ka pēc sarežģītām situācijām ir jāceļas un jādzīvo tālāk. Ir jāizvēlas šī dzīve – sevis un savu bērnu dēļ. Ir jāturpina iet uz priekšu. Jo, ja dzīvot pagātnē, ļoti viegli sajukt prātā un beigt tāpat. Ticiet man – es tur esmu bijusi. Cilvēki dala padomus, kā ir jāskumst, pat nesaprotot, ko nozīmē šis vārds.”