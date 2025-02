Anna Sedokova Valentīndienā sniegusi pirmo koncertu pēc Timmas nāves. Reakcija bija negaidīta

Koncertā Sedokova nodziedāja savus slavenākos hitus, taču atteicās no sarežģītiem deju soļiem, vienlaikus cenšoties uzsmaidīt klātesošajiem. Aiz kulisēm viņa ierakstīja video vēstījumu saviem faniem, kurā atzina, ka koncerts viņai bijis grūts. Neskatoties uz to, viņa bija pateicīga par saņemto atbalstu un siltumu, ko juta no klātesošajiem, vēsta “pravda.ru”.