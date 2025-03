Būs arī "Labvēlīgais tips" un Emilija. Festivāls "Summer Sound 2025" papildina programmu

Jau iepriekš izziņotajiem māksliniekiem nu pievienojas platīna hitmeikers no Apvienotās Karalistes Jonas Blue, ukraiņu "GO_A" Dj sets, skaļākie tačku stūmēji "Labvēlīgais tips", jaunā māksliniece Emilija, Holandē dzīvojošās latviešu producentes elektroniskās deju mūzikas projekts "Might Delete Later", kaimiņi no Lietuvas "Antikvariniai Kašpirovskio Dantys", uzlecošais un daudzsološais IVY.?, kā arī kāds pārsteigums - igauņi no Amerikas, kolektīvs "RUTA".