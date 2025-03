Anna Sedokova sacerējusi dziesmu, kurā Jāni Timmu vaino sirds salaušanā

Jau ziņots, ka 14. februārī, Valentīndienā Sedokovai Kazahstānā bijis pirmais publiskais koncerts pēc Timmas traģiskās nāves, taču tas izvērtās ne gluži tā, kā Sedokova bija iecerējusi. Koncertā Sedokova nodziedāja savus slavenākos hitus, taču atteicās no sarežģītiem deju soļiem, vienlaikus cenšoties uzsmaidīt klātesošajiem. Aiz kulisēm viņa ierakstīja video vēstījumu saviem faniem, kurā atzina, ka koncerts viņai bijis grūts. Neskatoties uz to, viņa bija pateicīga par saņemto atbalstu un siltumu, ko juta no klātesošajiem, vēstīja “pravda.ru”. Tiesa, kā izteikušies aculiecinieki, atbalsts un siltums bijis visai nosacīts, jo skatītāju bijis maz, bet fanu — vēl mazāk, turklāt gandrīz neviens neesot aplaudējis un neesot skrējis pie skatuves dejot.