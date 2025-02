Raisās bažas par aktiera Ģirta Ķestera veselību...

Nesen intervijā žurnālam "Kas Jauns" Ģirts Ķesteris neslēpa, ka pārdzīvo par lielo svara pieaugumu, un godīgi atzina, ka nejūtas īpaši priecīgs skatīt apaļīgo seju, kas viņam lūkojas pretī spogulī. “Biju jau uz diezgan labas līnijas, bet tad mani no ierindas izsita meniska operācija, pēc kuras ilgāku laiku nevarēju sportot. Tas mani reāli atsēdināja. Pēc pusotra mēneša atsāku sportot, jo bez kustēšanās tiešām nevaru – man sportošana ne tikai uzlabo pašsajūtu, bet ir viens no veidiem, kā sazemējos. Taču manos gados formas uzturēšanai ar kustēšanos vien vairs nepietiek. Kaut ko jau mēģinu darīt tajā visā pasākumā, ko sauc par dzīvi,” nopūzdamies teica aktieris, secinot: “Atkal nāksies pievērsties keto uzturam. Kad iepriekšējās reizēs tam pieķēros, vienmēr un uzreiz nostrādāja. Man pietika ar divām nedēļām. Arī pagājušajā vasarā to darīju. Visgrūtākais ir tieši iesākt, jo ir tendence atlikt dienu no dienas. Jāsaņemas.”