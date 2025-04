Andris Freidenfelds par vegānismu, džezu un humoru: "Tad jau manīs, cik ilgi vēl jokošu"

Nē, esmu kļuvis slinks. Re, Pauls Timrots, it kā autobraucējs, bet taisa teātrī izrādes. Kaut kas traks – pusgads no dzīves pagalam, kamēr izstaigā to domu, tad tiec ar to līdz skatuvei. Jābūt gargabalniekam. Esmu lasījis, kā Kopola filmēja, – viens aktieris saslimst, otrs iesēžas cietumā, vai arī vietvara neļauj filmēt. Šausmas – esi tik atkarīgs! Latvijas Televīzijā pirms diviem gadiem uztaisīju Jaungada raidījumu, bija tāda štanga jāceļ. Vispirms jau kastings, tad viens atsaka, tad otrs netiek.