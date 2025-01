Ir iespēja bez maksas noskatīties astoņas "Lielā Kristapa" izlases filmas

Lai veidotu plašāku pārskatu par Latvijas kino procesiem, Lielā Kristapa laikā portāls "filmas.lv" sadarbībā ar Latvijas Kinematogrāfistu savienību dod iespēju atsaukt atmiņā iepriekšējā gada labākās filmas, un arī šogad te apskatāmi darbi, kas pirms gada tika apbalvoti katrs savā filmu kategorijā – labākā pilnmetrāžas spēlfilma Pastkarte no Romas (režisore Elza Gauja), labākā īsmetrāžas spēlfilma Resistance is Futile (režisors Armands Začs), labākā pilnmetrāžas dokumentālā filma Viss būs labi (režisors Staņislavs Tokalovs, kurš šogad strādā Lielā Kristapa starptautiskajā žūrijā), labākā īsmetrāžas dokumentālā filma Pilnmēness serenāde (no LTV cikla Latvijas kods, režisori Mārcis Ābele un Lauris Ābele), labākā animācijas filma Sirds likums (režisore Roze Stiebra).