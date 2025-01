Lielais Kristaps izsludina notikumu programmu...

Visā pasaulē filmas.lv varēs noskatīties iepriekšējā gada laureātu filmu programmu. Pastkarte no Romas (rež. Elza Gauja, Picture House), Resistance is Futile (rež. Armands Začs, White Picture), Viss būs labi (rež. Staņislavs Tokalovs, Ego Media), Sirds likums (rež. Roze Stiebra, Studija Lokomotīve (ārpus Latvijas), Pilnmēness serenāde (rež. Lauris Ābele, Mārcis Ābele). Kā arī Pētera Krilova filmas Kā mēs aizgājām no mājām, Maestro un Uz spēles Latvija.