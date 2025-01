Bukmeikeri vērtē, vai "Straume" atnesīs Latvijai pirmo "Oskaru"

"Straumes" izvirzīšana "Oskara" balvai ir vēl viens vēsturisks solis Latvijas kino vēsturē. Filma nominēta kategorijās "Labākā ārvalstu filma" un "Labākā animācijas filma", kas ir īpaši nozīmīgs fakts, jo šī ir pirmā Latvijas filma, kas izvirzīta starp galvenajām pretendentēm uz "Oskaru". "Straume" ir vienīgā animācijas filma kategorijā "Labākā ārvalstu filma", kas vēl vairāk izceļ tās unikalitāti un kvalitāti. Par labākās ārvalstu filmas godu "Straume" sacentīsies ar "I'm Still Here", "The Girl with the Needle", "Emilia Perez" un " The Seed of the Sacred Fig". Animācijas filmu kategorijā "Straumes" konkurentes ir "Inside Out 2", " Memoir of a Snail", " Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl" un "The Wild Robot".