VIDEO: “Straumes” režisors Gints Zilbalodis vēsturisko “Oskara” mirkli sagaida kopā ar suni

Šogad sacensībai par labākās ārvalstu filmas balvu tika pieteikti kinodarbi no 85 pasaules valstīm, īsajam sarakstam tika atlasītas 15 filmas. No tām izvēlēts un šodien izziņots “Oskara” balvas nominantu piecnieks – kopā ar Ginta Zilbaloža "Straumi" vēl arī filmas no Brazīlijas, Dānijas, Vācijas un Francijas.