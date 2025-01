Vai "Straumei" ir izredzes iegūt "Oskara" balvu? Noskaidro, kādas ir prognozes!

Par filmu: "Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl" ir 2024. gada britu stopkadru animācijas komēdijas filma. Šī ir sestā filma par Volisu un Gromitu un otrā pilnmetrāžas filma pēc "The Curse of the Were-Rabbit" (2005). Filma ir par ļaundari pingvīnu, kurš vēlas atriebties Volisam un Gromitam, pārprogrammējot viņu robotu dārza rūķi. Filmu var noskatīties straumēšanas platformā "Netflix".