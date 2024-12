VIDEO: šovā "Ģimene burkā" Bindru mājās negaidīti ierodas Agritas bijušais vīrs. Bērni gavilē

Ģimenes mazākais vīrietis, Agritas un Jāņa dēls Marks, par tēta apciemojumu ir mazliet apjucis: "Viņš sen nav bijis pie mums, tāpēc man vispār tāda citāda galva ir, jo es baigi daudz ko aizmirstu." Tētis nav ieradies ar tukšām rokām – viņš bērniem sagādājis saldumu maisu, par ko viņi bija sajūsmā. Agritai Jāņa apmeklējums gan nav pārsteigums, jo abi to norunājuši. Viņa no bērniem to turēja noslēpumā, lai viņus pārsteigtu.