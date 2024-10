"Man vulkāniņš nāca ārā..." - šovā "Ģimene burkā" Agrita Bindre strīdas ar meitu Esteri

Kamēr mazākie bērni spēlējas rotaļlaukumā, Agritas un viņas vecākās meitas Esteres starpā izceļas skaļš strīds. Par meitas plāniem Agrita uzzinājusi no citiem un tāpēc ir dusmīga, ka Estere vispirms nav vērsusies pie viņas, lai pārrunātu tik svarīgu tematu. “Mani pēdējās dienas tiešām sāk kaitināt šie jautājumi par aiziešanu no mājām. Tātad viņa [Estere] blazierē riņķī apkārt, vispār ar mani to nepārrunājot!” pārskaitusies ir Agrita. Vārdu pārmaiņa abu starpā kļūst arvien saasinātāka un skaļāka…