Gada krāšņākās kāzas un negaidītākie jaunie pārīši pašmāju šovbiznesā

Viņu dzīves tik svarīgais notikums atzīmēts Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, un pāris atzinās, ka sākotnēji bija plānojuši rīkot klusas kāzas un nav gaidījuši tādu ažiotāžu no mediju puses: “Bijām iecerējuši mierīgi pie notāra sareģistrēties, apmainīties ar gredzeniem un nosvinēt draugu lokā, taču sanāca nedaudz lielākas svinības.” Iespēju būt vieniem no pirmajiem, kas reģistrē savu partnerību, izmantoja arī sabiedrībā zināmais frizieris Pērs Bogomazovs un viņa mīļotais vīrietis Andris Muzikants. Viņi gan to paveica bez publicitātes.