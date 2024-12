Interesanti fakti par Ziemassvētku hitu "All I Want for Christmas Is You" – 25 gadi līdz virsotnei

"All I Want for Christmas Is You" ir vairāk nekā tikai Ziemassvētku dziesma – tā ir globāla parādība, kas katru gadu rada prieku miljoniem cilvēku. Ar tās mūžīgo vēstījumu, lipīgo melodiju un nepārspējamo svētku noskaņu dziesma ir kļuvusi par vienu no visu laiku izcilākajām Ziemassvētku himnām.