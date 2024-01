Meraijai Kerijai palūgts vairs nedziedāt viņas populāro svētku hitu

Meraijas Kerijas 12 gadus vecie dvīņi - meita Monro un dēls Morokans- pajokojuši par to, cik ļoti viņiem apnicis klausīties savas mammas svētku himnu “All I Want For Christmas Is You”. Iestudēto ainiņu ar dvīņu uzspēlēto nepatiku Meraija publiskojusi “Instagram”.

Mājās uzņemtajā video 54 gadus vecā dziedātāja, tērpusies sarkanā kombinezonā, sēž pie skaisti rotātas Ziemsvētku egles, kas pušķota zeltītām mantiņām. Līdzās skatuves dīvai ir viņas bērni. Kādā brīdī Monro un Morokans lūdz mammu vairs nedziedāt populāro hitu no viņas pirmā svētku albuma “Merry Christmas”.

“All I Want For Christmas Is You” arī 2023. gadā bija svētku hits numur viens platformā “Spotify”. Melodiskais skaņdarbs par mīlestību un ilgām Ziemassvētkos pirmo reizi tika izdots 1994. gadā un kopš tā laika vienmēr ieņem līderpozīcijas svētku laikā. Nule aizvadītajā gadā vietnē “Spotify” dziesma atskaņota 23 701 697 reizes, pārspējot iepriekšējā gada rekordu – 21 273 357 reizes.