"Līvi" nosaukuma konflikts saasinās: Pavītols nosauc Virgu par meli

Pavītols uzsvēra, ka, pirmkārt, nepatiess esot fakts, ka viņš grupu bija nolēmis pamest: "Grupu 1982.g. novembrī biju spiests pamest, jo ar Kultūras ministra pavēli par jaukšanos no skatuves partijas un valdības politikā un par dziesmas “Vairogi” spēlēšanu tiku no paša dibināta ansambļa vadītāja augstā goda atlaists, dziesma “Vairogi” aizliegta, grupa aizliegta uz pusotru gadu, Pavītols pie mikrofona iet nedrīkst, Pavītola dziesmas “Kā caur tuksnesi”; “Nemirsti Muļķīt”; nespēlēt! Lieki piebilst, ka tā pat jau vēl kādu brīdi darbojās likums, ka ansambļa vadītājs nedrīkst programmā likt vairāk par divām savām kompozīcijām ar ko tas laiks arī atšķīrās, piemēram, no 80-to vidus, vai to otrās puses gadiem! Atjaunots amatā pat gadu pēc aizlieguma netiku! Izvēles nebija!”