"Līvi” uzrunā Pavītolu: tev nav tiesību diktēt to, kādiem jābūt "Līviem” – visi grupas panākumi ir tapuši bez tevis

"Visi "Līvi" albumi ir tapuši un tika ierakstīti pēc Tavas aiziešanas! Visas atzinības un apbalvojumi ir godam nopelnīti pēc tam, kad Tu biji šķīries no grupas! "Līvi" sasniedza savu slavas virsotni, kad Tu vairs nebiji grupas sastāvā! Juri, visi šie sasniegumi ir tapuši bez Tevis, un viss no iepriekš minētā nav Tavs nopelns! Arī šo faktu neizdosies izdzēst no "Līvi" vēstures, lai arī kā Tev to gribētos. Visu, ko sasniedza grupa "Līvi" - atpazīstamība, cieņa un klausītāju mīlestība - ir sasniegta bez Jura Pavītola. Un tieši tāpēc Tev, Juri, nav nedz morālu, nedz kādu citu tiesību diktēt pasaulei, kādiem jābūt "Līviem". Tev nav nekādu tiesību noteikt, kurš no grupas mūziķiem var sevi uzskatīt par "Līvu" un kurš nevar. Tev vienkārši nav un nevar būt tiesību vienpersoniski izlemt, kurš no "Līvu" sastāviem skaitās īstais un pareizais, bet kurš nē!” uzsver grupa.