Daudzie basketbolista centieni rezultātu nedeva. Anna Sedokova oficiāli šķīrusies no Jāņa Timmas

"Tā ir mainījusies mana dzīve pēdējā laikā... izejot no ilgām laimīgām, bet ļoti sarežģītām attiecībām, es it kā no jauna mācos sajust. Es visu mūžu esmu mīlējusi uz pilnu slodzi.

Ziniet, tāda traka mīlestība, kas necieš vilcināšanos atbildēs uz ziņojumiem un gariem izsvērtiem lēmumiem. Pateicoties šai mīlestībai, esmu sarakstījusi daudzas skaistas dziesmas, kas lika biežāk pukstēt simtiem tūkstošu cilvēku sirdīm. Izmantoju šo trakumu kā degvielu savām dziesmām. Es patiesi mīlēju savu vājprātu," vaļsirdīgi klāstīja izpildītāja.