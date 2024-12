"Kā gabals no miesas bija atrauts" - Atis Auzāns ar sievu pārdzīvojis smagu attiecību krīzi

Ludmila atklāj, ka pēc piecu gadu kopā būšanas attiecībās iestājusies krīze, pārim pašķiroties uz pusgadu: “Tas bija briesmīgi. Varbūt nostrādāja mans jaunības maksimālisms, es biju ļoti spītīga, bieži apvainojos. Laikam viņš vienā brīdī saprata, ka nespēj to vairs izturēt. Tas bija sāpīgi, man nebija nekādu domu, ka mēs varētu atkal saiet kopā. Tad nu sāku fokusēties uz savu izaugsmi, mērķiem, bet nu sajūta bija, it kā gabals no miesas būtu atrauts. Tas bija traki.”