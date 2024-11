Latvijas slavenākajam narkokurjeram Rolandam Prīvertam piespriests gads cietumā. Par ko?

Vispirms Rīgas apgabaltiesa Prīvertu attaisnoja. “Taču prokurore lietu pārsūdzēja Augstākajā tiesā, kas to novirzīja atpakaļ uz Apgabaltiesu, prokuratūra pārsūdzēja arī tās lēmumu, un nu tagad notika kārtējā tiesas sēde. Šis bija jau trešais tiesvedības riņķis! Uz tiesu ierados bez advokāta, jo biju pārliecināts par savu nevainību. Redzot, ka esmu bez advokāta, turklāt uzreiz pēc kārtējās kājas operācijas, prokurors sāka klāstīt, cik esmu bīstams sabiedrībai, cik smagu noziegumu esmu izdarījis, ka mana darbība ir jāaptur... Un tas ir par vienu brīvi nopērkamu tējas paciņu!” sašutumu "Kas Jauns" pauž Prīverts, kurš notiesāts pēc Krimināllikuma 253.1 panta, un viņam piespriesta brīvības atņemšana uz gadu. Spriedums stāsies spēkā 6. novembrī, un to varēja desmit dienu laikā pārsūdzēt kasācijas tiesā. “Līdz brīdim, kad pret mani tika ierosināta krimināllieta, pat prātā neienāca, ka starptautiskajā lidostā brīvi nopērkamas tējas ievešana ir krimināli sodāma. Pēc Latvijas tiesas ieskatiem, tēja, ko tūristi no visas pasaules nopērk kā suvenīru un ved mājās, satur narkotiskas vielas. Kāds vēl kokaīns, kāds vēl narkotisko vielu maisījums?! Tiešām mūsu tiesībsargājošās iestādes domā, ka starptautiskās lidostas "Tax Free" zonā būtu brīvi nopērkamas narkotikas? Tā ir tēja no kokas lapām, pilnīgi nekaitīgs produkts – gluži kā kumelīšu tēja,” žurnālam "Kas Jauns" teic Rolands Prīverts, uzskatot, ka šī tiesvedība ir pret viņu vērsta atriebība: “Ar savu grāmatu "Nebaidies ne no kā", ar TV seriālu un dokumentālajām filmām par Latīņameriku esmu kļuvis ļoti populārs. Un kāds uzskata, ka joprojām esmu bīstams sabiedrībai, ka reklamēju narkotikas, tāpēc mani vajag iesēdināt.”