Elita Drāke dzimšanas dienu nosvin Moldovā un apciemo mūku, kas jau 20 gadu dzīvo alā

Pēc vīna baudīšanas četrotne dodas uz Čurči klosteri, par kuru leģenda vēsta, ka tas izveidots kāda traģiska notikuma dēļ tālajā 1773. gadā. To uz savas zemes uzbūvējis vietējais iedzīvotājs, kurš bijis bandīts un laupītājs, turot visu vietējo apkārtni bailēs. Kādu reizi viņš tumsā uz ceļa licis nogalināt un aplaupīt kādu vīrieti un sievieti. Tikai pēc tam, kad abus mirušos atraduši vietējie, tie izrādījušies bandīta vecāki. Tā nu viņš nolēmis, ka ar klostera izveidi un dzīvošanu tajā varēs izpirkt savus grēkus. Klosterī slavenības noliek svecītes un aizlūdz – kamēr Kristians lūdz par savas futbola komandas panākumiem, Diona piemin kādu tuvinieku. Savukārt Māris atklāj, ka iededzis svecīti par to, lai Elita vienreiz būtu bez “mākoņiem”, lai arī ko viņš ar to būtu domājis…