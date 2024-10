Reinis Sējāns par cīņu ar veģetatīvo distoniju - bija sajūta, ka esmu gatavs nomirt

Maija atzīst, ka par to, cik grūti vīram bijis šajās lēkmēs, tā patiešām zina tikai tagad: "Reinis mani ļoti pasaudzēja, jo viņš nestāstīja to līdz galam. Viņš tajā brīdī nestāstīja to, ko tikai tagad zinu. Es nezināju, cik ļoti slikti viņam bija tajā brīdī."

Reinis atceras, ka ir pat bijuši tādi periodi, kad viņš braucis mašīnā ar saviem radiniekiem un jutis, ka tuvojas panikas lēkme: "Tad es tā klusi visus pabrīdinu, ka tūlīt būs tā nedaudz jocīgi, bet jāturpina braukt, jādara visu kā parasti, it kā nekas nebūtu noticis. Jo tā arī ir - jo vairāk tam pievērš uzmanību, jo vairāk tā panikas lēkme attīstās."