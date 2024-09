Maija Sējāne: "Redzu, ar kādām acīm Reinis skatās uz meitiņu un kā viņu mīļo"

Reinis: Tieši tā! To pašu pacietību, ko vienmēr esmu mācījies caur savu tēvu un kas man nekad nav padevusies. Mans tēvs ir pacietīgākais cilvēks pasaulē. No viņa var mācīties, kā rūpīgi, mierīgi un ar vēsu prātu visam pieiet. Nogaidīt un tikai tad pateikt, nevis ļauties mirkļa iespaidam. Bet attiecībā uz Maijas īpašībām… Mēs Elziņu tik ļoti gaidījām un par to tik daudz pirms tam runājām, ka es jau zināju un cerēju, ka viss tieši tā būs. Pazīstot Maiju jau ļoti daudzus gadus, es zināju, ka viņai ir pilnīgi visas vajadzīgās īpašības, kas nepieciešamas mammai. Viņa ir īstena mammas paka, līdz ar to es varēju būt ļoti mierīgs. Man līdz šim ar bērniem nebija bijusi nekāda darīšana – pirmais zīdainis, ko es turēju rokās, bija mana meitiņa. Bet man bija pilnīga drošība, zinot, ka Maija ir tāda, kāda viņa ir, daudz darbojas ar bērniem un zina arī visas praktiskās lietas.