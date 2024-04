Reinis Sējāns par grūtāko laiku dzīvē: "Nevarēju normāli funkcionēt. Domāju jau, ka Jēzus ņem mani pie sevis…"

Teiksim tā, mana dzīve ir dažādu krāsu pilna. Bet mūzika ir pāri visam. Un tā vienmēr ir bijis, kopš četru gadu vecuma esmu gājis uz to, ka būšu slavens bundzinieks, kā toreiz teicu saviem vecākiem. Viņi to arī uztvēra visnotaļ nopietni, cienīja manu izvēli. Jau agri aizsūtīja uz mūzikas skolu, lai sāku uz to mērķi virzīties. Bet ārprāts – nezinu, kā to visu savilkt kopā... Kas es esmu? Jā, aizgāju uz mūzikas skolu un to, protams, arī pabeidzu.