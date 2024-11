Normunds Ķietis laulības 40. jubileju nosvin Itālijā

“Šoreiz mūsu brauciena galamērķi – Toskānu – izvēlējās sieva. Viņa bija pamatīgi izpētījusi un saplānojusi mūsu brauciena detaļas – naktsmājas, kurās noteikti jābūt lieliskam skatam pa logu, kā arī balkonam vai terasei, kur brokastot, apskates vietas un restorānus. Es uzreiz sapratu, ka šis ceļojums atšķirsies no mūsu ierastā atvaļinājuma ritma, jo būs vairāk jākustas. Trevīzo lidostā noīrējām automašīnu, devāmies pāri Apenīniem. Naktsmājas bijām atraduši Itālijas vidienē, kalnainā lauku vidē pie ezera starp Florenci un skaisto Sjēnu. Pilsētas viena no otras ir aptuveni 30 kilometru attālumā. Ja iepriekš Sardīnijā bijām piedzīvojuši romantiku, tad Toskānā baudījām gastronomiju, vērojām vīnogu un olīvu laukus un burvīgos skatus, ainavas aiz auto loga. Bijām viduslaiku pilsētā Sjēnā, kur piedzīvojām ekstrēmu momentu, jo, vēloties nokļūt pilsētas centrā, lai apskatītu arhitektūras brīnumus, iebraucām ar auto vietā, kur bija tūkstošiem tūristu un šauras ielas. Labi, ka braucām ar mazo fiatiņu, kurš visur varēja iespraukties, un arī tūristi Itālijā ir mierīgi un relaksēti. Tiesa gan, netikām uz Sjēnas slavenajām zirgu sacensībām, bet izbaudījām skaisto pilsētas vidi, elpu un garšu. Sjēna bija mums iztukšojusi spēkus, tāpēc nākamajā dienā nolēmām atpūsties vienā no itāļu iecienītajiem termālajiem spa, kas ir sēru saturoši ūdeņu avoti. Spa centrā mūs pārsteidza vietējie itāļi, kas var vairākas stundas, stāvot siltajā sēra ūdenī, skatīties viens uz otru un sarunāties, pļāpāt un smieties,” stāsta Ķietis. “Atpūtušies termālajos baseinos, nākamajā dienā devāmies uz Florenci. Izstaigājām un izbaudījām arhitektūras šedevrus, apskatījām zeltkaļu pilsētu,” braucienā piedzīvoto atklāj dziedātājs.